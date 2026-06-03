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IPL इतिहास के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीमें, जानिए शीर्ष पर कौन
राजस्थान रॉयल्स ने IPL इतिहास के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL इतिहास के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीमें, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा
Jun 03, 2026
12:39 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का समापन हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को हराते हुए लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। इस संस्करण में सभी टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छक्कों की बरसात की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इस लीग के इतिहास के सर्वाधिक छक्के लगाकर सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में आइए IPL के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1

राजस्थान रॉयल्स - 181 छक्के, IPL 2026

RR ने IPL 2026 में कुल 16 मैचों में 181 छक्के जड़कर एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसमें युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने अकेले ही 72 छक्के जड़ दिए। इस संस्करण में RR ने कुल 16 मैचों में 2,952 रन बनाए। इस दौरान टीम के बल्लेबाजों ने 181 छक्कों के अलावा 256 चौके, 116 बार 2 रन, एक बार तीन रन और 598 बार एक-एक रन लिए।

#2

सनराइजर्स हैदराबाद - 178 छक्के, IPL 2024

इस सूची में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम दूसरे नंबर पर है, जिसने IPL 2024 में 178 छक्के जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था। उस संस्करण में SRH ने कुल 16 मैच खेले थे, जिसमें उसके बल्लेबाजों ने 2,906 रन बनाए थे। उस दौरान टीम के बल्लेबाजों ने 178 छक्कों के अलावा 217 चौके, 4 बार 3 रन, 125 बार 2 रन और 708 बार एक-एक रन लिए थे। उस दौरान टीम ने 603 डॉट गेंदें खेली थी।

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#3

पंजाब किंग्स - 173 छक्के, IPL 2025

इस सूची में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम तीसरे नंबर पर है, जिसने IPL 2025 में 173 छक्के जड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था। उस संस्करण में PBKS ने कुल 17 मैच खेले थे, जिसमें उसके बल्लेबाजों ने 3,000 रन बनाए थे। इस दौरान टीम के बल्लेबाजों ने 173 छक्कों के अलावा 255 चौके, 2 बार 3 रन, 111 बार 2 रन और 714 बार एक-एक रन लिए थे। उस दौरान टीम ने 644 डॉट गेंदें खेली थी।

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#4

सनराइजर्स हैदराबाद - 171 छक्के, IPL 2026

इस सूची में SRH की टीम ही चौथे नंबर पर है, वह IPL 2026 में 171 छक्के जड़कर दूसरे नंबर पर रही है। इस संस्करण में SRH ने कुल 15 मैच खेले हैं, जिसमें उसके बल्लेबाजों ने 2,901 रन बनाए थे। इस दौरान टीम के बल्लेबाजों ने 171 छक्कों के अलावा 255 चौके, 7 बार 3 रन, 101 बार 2 रन और 632 बार एक-एक रन लिए थे। उस दौरान टीम ने कुल 572 डॉट गेंदें खेली है।

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