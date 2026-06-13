महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में 200+ का स्कोर बनाने वाली टीमें 

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इन टीमों ने बनाए 190+ रन

साल 2018 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत ने 194/5 का स्कोर बनाया था। उस मैच में हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंदों का सामना कर 103 रन बनाए थे। आखिरकार भारत ने मैच को 34 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2014 के 9वें मैच में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 191/4 का स्कोर खड़ा किया था। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों से जीत मिली थी।