महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया, डैनी वायट-हॉज ने लगाया शतक 

लेखा-जोखा

इस तरह से जीती इंग्लिश टीम

इंग्लैंड से एमी जोन्स और वायट-हॉज ने पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े। जोन्स 53 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुई। बर्मिंघम में हुए मैच में वायट-हॉज ने शतक लगाया और साइवर-ब्रंट ने नाबाद 46 रन बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका ने 37 रन तक विषमि गुणरत्ने (6), चमारी अट्टापट्टू (4) और इमेशा दुलानी (7) के विकेट गंवाए। फ्रेया कैंप (4/22) की घातक गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई टीम सिमट गई।