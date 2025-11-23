तैजुल इस्लाम 250 टेस्ट विकेट चटकाने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े

तैजुल इस्लाम 250 टेस्ट विकेट चटकाने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज तैजुल इस्लाम ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के 5वें दिन भी बेहतरीन गेंदबाजी की। वह आयरलैंड की दूसरी पारी में अब तक 4 विकेट चटका चुके हैं। इसके साथ ही उनके अब टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट पूरे हो गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बने हैं। उन्होंने इस मामले में ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ दिया है।
गेंदबाजी
कैसी रही तैजुल की गेंदबाजी?
तैजुल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को मैच में जीत की राह दिखाई। उन्होंने आयरलैंड की दूसरी पारी में कप्तान एंड्रयू बालबर्नी (13) को आउट कर अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने पॉल स्टर्लिंग (9), स्टीफन डोहेनी (15) और एंडी मैकब्राइन (21) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने आयरलैंड की पहली पारी में भी 35.3 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे, जिसमें 6 मेडन ओवर शामिल थे।
उपलब्धि
तैजुल ने शाकिब को पीछे छोड़ा
तैजुल के नाम 57 टेस्ट में 31.14 की औसत से 250 विकेट दर्ज हो गए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 14 बार 4 विकेट हॉल और 17 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उन्होंने 2 बार दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट भी हासिल किए हैं। शाकिब के भी 246 टेस्ट विकेट हैं, हालांकि वह अभी टीम का हिस्सा नहीं हैं। मेंहदी हसन मिराज 209 विकेट के साथ बांग्लादेश के तीसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं।
जानकारी
घरेलू सरजमीं पर कमाल का रहा है तैजुल का प्रदर्शन
तैजुल इस्लाम के 250 में से 194 टेस्ट विकेट बांग्लादेश में आए हैं, जो किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा हैं। यहां उनकी औसत 27.64 की रही है। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 6 पारियों में 21.44 की शानदार औसत से 22 विकेट लिए हैं।