टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ एक सीरीज में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ रन बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक सीरीज में ही ज्यादा रन बरसाकर सभी को चौंका दिया। इन खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर पूरा दबदबा बनाया और लगातार अहम पारियां खेलकर टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 निकोलस पूरन (184 रन) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज निकोलस पूरन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। साल 2021 में वेस्टइंडीज की टीम 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने भारत आई थी। उस सीरीज में पूरन ने 3 मुकाबले खेले थे और इसकी 3 पारियों में उन्होंने 61.33 की शानदार औसत और 140.45 की स्ट्राइक रेट के साथ 184 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा था।

#2 कॉलिन मुनरो (178 रन) दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो हैं। साल 2019 में भारतीय टीम 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने न्यूजीलैंड गई थी। उस सीरीज में मुनरो ने 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में 35.60 की औसत से 178 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 130.88 की रही थी। मुनरो के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन रहा था।

#3 निकोलस पूरन (176 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर भी पूरन ही हैं। साल 2023 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली गई थी। पूरन ने 5 पारियों में 35.20 की औसत से 176 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 141.93 की रही थी। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा था। पूरन ने उस सीरीज में 11 चौके और 11 छक्के लगाए थे।