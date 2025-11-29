त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के फाइनल मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हरा दिया। रावलपिंडी में हुए फाइनल में श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 114 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने सैम अयूब (36) और बाबर आजम (37*) की पारियों की मदद से लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम
पावरप्ले के बाद 56/1 का स्कोर बनाने वाली श्रीलंकाई टीम के विकेटों का पतझड़ सा लग गया। निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच कामिल मिशारा ने अर्धशतक (59) लगाया और श्रीलंकाई टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा। पाकिस्तान से शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेट लिए। छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अयूब (36) और बाबर की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने जीत दर्ज की।
कामिल मिशारा
कामिल मिशारा ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया
श्रीलंका की ओर से पारी की शुरुआत करने आए मिशारा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया। वह 47 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने अब तक 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 31.90 की औसत के साथ 391 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी पिछली पारी में पाकिस्तान के खिलाफ 76 रन बनाए थे।
नवाज
नवाज ने विकेटों के मामले में गुल और अजमल को पीछे छोड़ा
पाकिस्तानी ऑलराउंडर नवाज ने अपने 4 ओवरों में 4.20 की इकॉनमी रेट के साथ 17 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने विकेटों के मामले में उमर गुल (85) और सईद अजमल (85) को पीछे छोड़ा। बता दें कि नवाज ने 86 मैचों की 81 पारियों में 21.52 की औसत और 7.16 की इकॉनमी रेट के साथ 86 विकेट हो गए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है।
अफरीदी
शाहीन अफरीदी ने की उम्दा गेंदबाजी
शाहीन अफरीदी ने अपने 3 ओवर में 18 रन देते हुए 3 विकेट लिए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अफरीदी ने 96 मैचों में 21.26 की औसत से 126 विकेट लिए हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरी बार 3 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 श्रीलंका के विरुद्ध 2 मैचों में 7.66 की औसत से 6 विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर टी-20 क्रिकेट में अफरीदी ने 239 मैचों में 20.75 की औसत से 334 विकेट लिए हैं।