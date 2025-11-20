LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / सिकंदर रजा ने अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए, हासिल की ये उपलब्धि
सिकंदर रजा ने अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए, हासिल की ये उपलब्धि
रजा ने अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सिकंदर रजा ने अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए, हासिल की ये उपलब्धि

लेखन अंकित पसबोला
Nov 20, 2025
10:10 pm
क्या है खबर?

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 विकेट पूरे किए। त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस उनका 100वां शिकार बने। वह जिम्बाब्वे की ओर से टी-20 प्रारूप में यह आंकड़ा छूने वाले दूसरे गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

रजा ने विकेटों के मामले में बुमराह को पीछे छोड़ा 

रजा ने 125 मैचों की 111 पारियों में अपने 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने विकेटों के मामले में भारत के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हांगकांग के एजाज खान को पीछे छोड़ा। बता दें कि बुमराह ने 80 मैचों में 99 विकेट और एजाज ने 96 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। जिम्बाब्वे की ओर से रजा से ज्यादा विकेट सिर्फ रिचर्ड नगारवा ने लिए हुए हैं।

करियर 

शानदार रहा है रजा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

रजा ने 125 मैचों की 120 पारियों में 25.66 की औसत के साथ 2,823 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के किसी अन्य बल्लेबाज के नाम इस प्रारूप में 2,000 रन भी नहीं हैं। रजा के नाम 1 शतक और 16 अर्धशतक भी दर्ज हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी करते हुए 111 पारियों में 22.83 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। वह 2 बार 4 विकेट हॉल भी ले चुके हैं।

सूची 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100+ विकेट और 1,000+ रन वाले तीसरे खिलाड़ी बने रजा 

रजा अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100+ विकेट लेने के साथ-साथ 1,000+ रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने। उनसे पहले शाकिब अल हसन और मोहम्मद नबी ऐसा कारनामा कर चुके हैं। शाकिब ने अपने बेमिसाल करियर में 149 विकेट के साथ-साथ 2,551 रन बनाए हैं। वहीं अफगानिस्तानी दिग्गज नबी ने अपने करियर में 104 विकेटों के साथ-साथ 2,417 रन बनाए हैं।

लेखा-जोखा 

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हराया

जिम्बाब्वे ने 40 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद ब्रायन बेनेट (49) और रजा (47) ने उम्दा पारियां खेलीं। वहीं, रेयान पर्ल ने 11 गेंदों में 18 रन का योगदान देते हुए टीम का स्कोर 162/8 तक पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका ने 29 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निराश किया। इस बीच कप्तान दासुन शनाका (34) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम 95 रन पर सिमट गई।