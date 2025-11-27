त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराते हुए फाइनल में बनाई जगह 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती श्रीलंकाई टीम पथुम निसंका (8) के जल्दी आउट होने के बाद श्रीलंका से कामिल मिशारा (76) और कुसल मेंडिस (40) ने उम्दा पारियां खेलीं। इसके बाद जनिथ लियानागे ने 24 रन का उपयोगी योगदान दिया और टीम ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 43 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इस बीच साहिबजादा फरहान (9), बाबर आजम (0), और फखर जमान (1) जल्दी आउट हुए। संकट की घड़ी में आगा और मोहम्मद नवाज (27) जीत नहीं दिला सके।

कामिल मिशारा कामिल मिशारा ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाया श्रीलंका की ओर से पारी की शुरुआत करने आए मिशारा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया। वह 48 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने अब तक 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 29.20 की औसत के साथ 292 रन बनाए हैं। उन्होंने इस पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट करियर में अपने 1,000 रन भी पूरे किए।

बाबर बाबर ने बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड बाबर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 10वीं बार शून्य पर आउट हुए। क्रिकइंफो के मुताबिक, अब उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शून्य पर आउट होने के मामले में सैम अयूब और उमर अकमल की बराबरी की। श्रीलंका के खिलाफ यह बाबर का पहला डक था। श्रीलंका के खिलाफ 10 मैचों में, उन्होंने 14.44 की औसत से 130 रन बनाए हैं। इस बीच, यह घरेलू मैदान वह छठी बार शून्य पर आउट हुए हैं।

सलमान सलमान आगा ने खेली उम्दा पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब आगा क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और क्रीज पर टिकने के बाद कुछ आकर्षक शॉट लगाए। पाकिस्तानी कप्तान ने 35 गेंदों अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत नहीं दिला सके।

दुष्मंथा चमीरा दुष्मंथा चमीरा ने चटकाए 4 विकेट पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन की दरकार थी, लेकिन दुष्मंथा चमीरा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को जीत दिलाई। इस तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की। उन्होंने अपने चौथे और पारी के आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन ही दिए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 25.59 की औसत के साथ 77 विकेट लिए।