एशिया कप 2025: नवीन उल हक टूर्नामेंट से हुए बाहर, जानिए किस खिलाड़ी को मिला मौका

एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अफगान टीम के तेज गेंदबाज नवीन उल हक चोट के कारण बचे हुए इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। उनकी जगह पर ACB ने अब्दुल्ला अहमदजई को टीम में जोड़ा है। बता दें कि अहमदजई रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान कंधे की चोट से उबर रहे हैं नवीन ACB ने अपने बयान में कहा, "अनुभवी तेज गेंदबाज नवीन उल हक टी-20 एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं। वह अभी भी कंधे की चोट से उबर रहे हैं और ACB की मेडिकल टीम ने उन्हें बाकी मैचों में खेलने के लिए फिट घोषित नहीं किया है। नवीन पूरी तरह से फिट होने तक उपचार और फिर रिहैब से गुजरेंगे। हाल ही में अपना डेब्यू करने वाले अहमदजई को टीम में शामिल किया है।"

करियर ऐसा है नवीन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर नवीन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2019 में खेला था। उन्होंने अब तक 48 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 7.78 की इकॉनमी रेट और 18.73 की औसत के साथ 67 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है। उन्होंने आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दिसंबर 2024 को खेला था। नवीन शुरुआती और आखिरी ओवर दोनों में अच्छी गेंदबाजी करते हैं।

जानकारी अहमदजई ने हाल ही में किया था अपना डेब्यू दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अहमदजई ने हाल ही में त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में UAE के खिलाफ डेब्यू किया था और उन्होंने अपने इकलौते मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है। उन्होंने 11 टी-20 मैचों में कुल 15 विकेट लिए हैं।