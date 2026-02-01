टी-20 अंतरराष्ट्रीय: मोहम्मद नवाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

गेंदबाजी ऐसी रही नवाज की गेंदबाजी नवाज ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च करते हुए 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.50 की रही। इस खिलाड़ी ने मैथ्यू शॉर्ट (2), कैमरून ग्रीन (22), मार्कस स्टोइनिस (23), जोश फिलिप (14) और कुपर कोनॉली (0) को अपना शिकार बनाया। नवाज इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 मैच की 3 पारियों में 7.71 की उम्दा औसत के साथ 7 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.40 की रही।

उपलब्धि नवाज ने हासिल की ये उपलब्धि नवाज पाकिस्तान के लिए 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने हैं। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल की बराबरी की है। गुल ने 60 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और 16.97 की औसत से 85 विकेट लिए थे। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के लिए सुफियान मुकिम, हसन अली और इमाद वसीम ने इस प्रारूप में 5 विकेट हॉल लिए हैं। इन सभी ने 1-1 बार ये कारनामा किया है।

Advertisement

करियर नवाज के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर नवाज ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 91 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 20.77 की औसत से 94 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 4 मैच की 4 पारियों में 10.85 की औसत से 7 विकेट चटकाए हैं।

Advertisement