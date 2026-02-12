टी-20 विश्व कप: इन बल्लेबाजों ने 100 से कम की स्ट्राइक रेट से अर्धशतकीय पारियां खेलीं

#1 मोहम्मद नदीम (53* रन, स्ट्राइक रेट- 94.64) श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225/5 का स्कोर बनाया था। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने जब 12 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब नदीम क्रीज पर आए। इस अनुभवी बल्लेबाज ने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया। वह 56 गेंदों में 94.64 की स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी के बावजूद ओमान को मैच में हार मिली थी।

जानकारी टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बने नदीम 43 साल और 161 दिन के नदीम अब टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। उन्होंने सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि जयसूर्या ने 39 साल और 345 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ (2009) अर्धशतक लगाया था।

#2 डेवन स्मिथ (51 रन, स्ट्राइक रेट- 98.07) टी-20 विश्व कप 2007 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के डेवन स्मिथ ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में अर्धशतक लगाया। वह 52 गेंदों में 98.07 की स्ट्राइक रेट से 51 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके भी लगाए। उनकी पारी की मदद से कैरेबियाई टीम ने 164/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।

