टी-20 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने मोहम्मद नदीम

पारी ऐसी रही नदीम की पारी विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने जब 12 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब नदीम क्रीज पर आए। इस अनुभवी बल्लेबाज ने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया। वह 56 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस अर्धशतकीय पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। ओमान की टीम से नदीम के बाद वसीम अली ने सर्वाधिक 27 रन बनाए।

रिकॉर्ड टी-20 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने नदीम क्रिकइंफो के मुताबिक, 43 साल और 161 दिन के नदीम अब टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि जयसूर्या ने 39 साल और 345 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ (टी-20 विश्व कप 2009) अर्धशतक लगाया था। इस सूची में तीसरे बल्लेबाज पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, जिन्होंने 39 साल और 279 दिन की उम्र में अर्धशतक (बनाम स्कॉटलैंड, 2021) जड़ा था।

नदीम टी-20 विश्व कप में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाली अर्धशतकीय पारी नदीम अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे धीमी अर्धशतकीय पारी खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 94.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 56 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए। वेस्टइंडीज के डेवन स्मिथ ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ 98.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 52 गेंदों में 51 रन बनाए थे। इस सूची में मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2024 में कनाडा के खिलाफ 53 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए थे।

