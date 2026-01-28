टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सर्वाधिक विकेट

टी-20 विश्व कप 2026 का मंच 7 फरवरी से फिर सजने वाला है। ये टूर्नामेंट सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं, बल्कि गेंदबाजों की चतुराई, धार और दबाव में विकेट निकालने की कला का भी गवाह रहा है। कुछ गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने बड़े मैचों में लगातार विकेट चटकाकर मुकाबले की दिशा बदली है। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 शाकिब अल हसन (50 विकेट) पहले स्थान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन हैं। उन्होंने साल 2007 के विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 43 मुकाबले खेले थे और इसकी 41 पारियों में 20.12 की औसत से 50 विकेट लेने में सफल रहे थे। उनकी इकॉनमी 6.86 की रही थी। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा था।

#2 शाहिद अफरीदी (39 विकेट) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी हैं। उन्होंने 2007 के टी-20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2016 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 34 मुकाबले खेले थे और इसकी 34 पारियों में 23.25 की औसत से 39 विकेट लेने में सफल रहे थे। अफरीदी ने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/11 का रहा था।

#3 लसिथ मलिंगा (38 विकेट) श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2007 के विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। 2014 में वह आखिरी बार ये टूर्नामेंट खेलते नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 31 मुकाबलों की 31 पारियों में 20.07 की औसत से 38 विकेट लिए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/31 का रहा था। उन्होंने 7.43 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी।

