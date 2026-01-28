टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट का रोमांच छक्कों के बिना अधूरा माना जाता है। टी-20 विश्व कप के इतिहास में कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी ताकत और बेखौफ अंदाज से गेंदबाजों पर दबदबा बनाया। बड़े मैचों में जड़े गए उनके छक्कों ने न सिर्फ माहौल बदला, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी उन्हें खास मुकाम दिलाया। टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से होने जा रहा है। ऐसे में टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
क्रिस गेल (63 छक्के)
पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने 2007 के टी-20 विश्व कप संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार 2021 के टूर्नामेंट में वह खेलते नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 33 मुकाबले खेले और इसकी 31 पारियों में 63 छक्के लगाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक भी निकले। इस खिलाड़ी ने 34.46 की औसत से 965 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 142.75 की रही।
#2
रोहित शर्मा (50 छक्के)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यह खिलाड़ी इस प्रारूप से संन्यास ले चुका है। साल 2007 के टी-20 विश्व कप में रोहित पहली बार खेले थे। आखिरी बार 2024 के टूर्नामेंट में वह खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 47 मुकाबलों की 44 पारियों में 50 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से 34.85 की औसत और 133.04 की स्ट्राइक रेट से 1,220 रन निकले थे।
#3
जोस बटलर (43 छक्के)
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर भी लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक टी-20 विश्व कप में 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में 43 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 42.20 की औसत और 147.23 की स्ट्राइक रेट से 1,013 रन निकले हैं। बटलर ने 91 चौके भी लगाए हैं। उनका इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है।
#4
डेविड वार्नर (40 छक्के)
चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। उन्होंने 2009 के विश्व कप में अपना पहला और 2024 में आखिरी मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 41 मुकाबले खेले थे और इसकी 41 पारियों में 40 छक्के लगाने में सफल रहे थे। उन्होंने 25.89 की औसत और 134.24 की स्ट्राइक रेट से 984 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक भी निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन रहा था।