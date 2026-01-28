टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े 

#1 क्रिस गेल (63 छक्के) पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने 2007 के टी-20 विश्व कप संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार 2021 के टूर्नामेंट में वह खेलते नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 33 मुकाबले खेले और इसकी 31 पारियों में 63 छक्के लगाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 2 शतक और 7 अर्धशतक भी निकले। इस खिलाड़ी ने 34.46 की औसत से 965 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 142.75 की रही।

#2 रोहित शर्मा (50 छक्के) भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यह खिलाड़ी इस प्रारूप से संन्यास ले चुका है। साल 2007 के टी-20 विश्व कप में रोहित पहली बार खेले थे। आखिरी बार 2024 के टूर्नामेंट में वह खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 47 मुकाबलों की 44 पारियों में 50 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से 34.85 की औसत और 133.04 की स्ट्राइक रेट से 1,220 रन निकले थे।

Advertisement

#3 जोस बटलर (43 छक्के) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर भी लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक टी-20 विश्व कप में 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में 43 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 42.20 की औसत और 147.23 की स्ट्राइक रेट से 1,013 रन निकले हैं। बटलर ने 91 चौके भी लगाए हैं। उनका इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है।

Advertisement