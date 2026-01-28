टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन, शीर्ष पर ये दिग्गज

टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। इसका इतिहास रोमांच, छक्कों और यादगार पारियों से भरा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे, जिन्होंने बड़े मंच पर लगातार रन बनाकर खुद को साबित किया। दबाव भरे मुकाबलों में इन दिग्गजों की पारियों ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी उन्हें शीर्ष स्थान दिलाया। आइए इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (1,292 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। ये खिलाड़ी टी-20 प्रारूप से संन्यास ले चुका है। उन्होंने साल 2012 के विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 35 मैचों की 33 पारियों में 58.72 की औसत से 1,292 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 15 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन था। उनकी स्ट्राइक रेट 128.81 की रही थी।

#2 रोहित शर्मा (1,220 रन) दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। उनकी ही कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2024 का विश्व कप जीता था। उन्होंने साल 2007 के टी-20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 47 मैच की 44 पारियों में 34.85 की औसत और 133.04 की स्ट्राइक रेट से 1,220 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन था।

#3 महेला जयवर्धने (1,016 रन) श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला साल 2007 में खेला था। आखिरी बार वह 2014 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 31 मैच की 31 पारियों में 39.07 की औसत और 134.74 की स्ट्राइक रेट से 1,016 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा था।

