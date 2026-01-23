टी-20 विश्व कप: भारत में खेलना चाहते थे बांग्लादेशी खिलाड़ी, BCB ने नहीं मानी बात- रिपोर्ट

रिपोर्ट बांग्लादेशी खिलाड़ियों से नहीं मांगी सहमति BCB अधिकारियों, राष्ट्रीय टीम के क्रिकेटरों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार की बैठक हुई थी। क्रिकबज के मुताबिक, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को BCB के टी-20 विश्व कप के लिए भारत में नहीं जाने के फैसले के बारे में आदेश दिए गए और इस विषय में उनकी सहमति नहीं मांगी गई थी। लिटन और टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो दोनों ने भारत जाने के पक्ष में अपनी राय दी थी। हालांकि, BCB अपनी जिद पर अड़ा रहा।

बयान बैठक से पहले ही लिया जा चुका था फैसला एक क्रिकेटर ने नाम न बताने की शर्त पर क्रिकबज से कहा, "बैठक हमारी सहमति लेने के लिए नहीं बुलाई गई थी, जैसा कि शुरू में बताया गया था। बल्कि, हमें इसलिए बुलाया गया था ताकि हमें विवाद के बारे में पता चल सके। वे बैठक में आने से पहले ही अपना मन बना चुके थे और ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया गया हो।"

बयान बांग्लादेश सरकार ने दिया फरमान बांग्लादेशी खिलाड़ी ने आगे बताया, "उन्होंने खिलाड़ियों से पूछा नहीं। उन्होंने सीधे योजना बताई और कहा कि यह नहीं होगा। पहले वे हमारे साथ बैठते थे और हमारी बात सुनते थे। लेकिन अब, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से पहले ही कॉल आ चुका था और इसके अलावा कुछ नहीं, यही असली कहानी है। यह सरकार का सीधा आदेश था यह नहीं होगा।"

पूर्व बयान ICC की चेतावनी के बावजूद जिद पर अडिग रहा बांग्लादेश 22 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने टी-20 विश्व कप का बहिष्कार किया था। दरअसल, BCB अपने मैच भारत से स्थानांतरित कराना चाहती थी, लेकिन ICC पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि बांग्लादेश को अगर हिस्सा लेना है तो उन्हें भारत में ही मैच खेलने होंगे। इसके बाद आसिफ नजरुल्ल ने ICC पर अन्याय करने का आरोप लगाया था। नजरुल्ल ने कहा, "ICC ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते।"