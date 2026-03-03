टी-20 विश्व कप 2026: अगर भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में हुई बारिश तो क्या होगा परिणाम?

रिजर्व डे ICC ने रखा है एक रिजर्व डे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे तय किया है। अगर मैच में देरी होती है, तो अधिकारियों के पास गुरुवार को 90 मिनट और शुक्रवार को 120 मिनट का अतिरिक्त समय होगा ताकि कम से कम 5 ओवर का मैच हो सके। यह इमरजेंसी प्लान इस जरूरी मैच के दौरान अचानक मौसम की वजह से किसी भी रुकावट से बचने के लिए है।

बारिश पूरे मैच के बारिश से धुलने पर क्या होगा परिणाम? अगर भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच रद्द हो जाता है, तो नतीजा सुपर-8 की अंक तालिका से तय होगा। ऐसे में इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम ने अपने सुपर-8 के तीनों मैच जीते थे। जबकि भारतीय टीम 2 जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अगर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला सेमीफाइनल मैच भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो प्रोटियाज टीम फाइनल में पहुंचेगी।

Advertisement

जानकारी कैसा रहेगा मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 5 मार्च को मुंबई में मौसम साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में दर्शक आराम से मुकाबले का आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ इंग्लैंड का पलड़ा रहा है भारी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2007 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 17 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 12 मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंत में इंग्लैंड को सिर्फ 1 मैच में ही जीत मिल पाई है। 4 मुकाबले भारत ने जीते हैं।