वेस्टइंडीज ने टी-20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया

वेस्टइंडीज टी-20 विश्व कप के इतिहास में 250+ रन बनाने वाली सिर्फ दूसरी टीम बनी। बता दें कि इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज से बड़ा स्कोर सिर्फ श्रीलंका (260/6 बनाम केन्या, 2007) ने बनाया है। इस सूची में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर आयरलैंड (235/5 बनाम ओमान, 2026) के नाम पर दर्ज है। इसके साथ-साथ यह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी है।

हेटमायर

हेटमायर ने टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाया

हेटमायर को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। मुजरबानी की गेंद पर मुसेकिवा ने हेटमायर का कैच छोड़ा। उन्होंने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और शुरुआती पावरप्ले में रिचर्ड नगारवा के ओवर में 4 चौके लगाते हुए अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। मुसेकिवा ने 70 के स्कोर पर फिर से हेटमायर का कैच छोड़ा। आखिरकार वह 34 गेंदों में 85 रन (चौके-7, छक्के-7) बनाकर आउट हुए।