कौन हैं USA के खिलाड़ी आरोन जोन्स, जिन पर ICC ने लगाया प्रतिबंध? कारण भी जानिए

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने USA क्रिकेट टीम के बल्लेबाज आरोन जोन्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उन पर बारबाडोस में खेले गए एक लीग में फिक्सिंग का आरोप है। जोन्स, टी-20 विश्व कप 2024 में USA टीम का हिस्सा थे। टी-20 विश्व कप 2026 में भी उनसे बहुत उम्मीदें थीं। उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने भ्रष्ट गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी और जांच में सहयोग नहीं किया।

ICC ICC ने लगाए हैं ये आरोप ICC ने USA के इस खिलाड़ी पर क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) और ICC के एंटी-करप्शन कोड के 5 उल्लंघनों का आरोप लगाया है। इन आरोपों में मुख्य रूप से 2023-24 में हुए BIM-10 टूर्नामेंट शामिल हैं, जो CWI एंटी-करप्शन कोड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से जुड़े हैं, जो ICC के एंटी-करप्शन कोड के तहत आते हैं। ICC ने मामले की गंभीरता पर ध्यान देते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हटाया जोन्स को 14 दिन के भीतर देना होगा जवाब जोन्स को तुरंत प्रभाव से सभी क्रिकेट मैचों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें 28 जनवरी, 2026 से 14 दिन के भीतर आरोपों का जवाब देना होगा। उन पर CWI के कोड के तहत आरोप है कि उन्होंने 2023-24 में खेले गए टूर्नामेंट के मैचों के परिणाम, ढांचा या खेल पर गलत तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश की या उन्होंने इसमें शामिल होने का प्रयास किया।

