टी-20 विश्व कप 2026: सिकंदर रजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक जड़ ये रिकॉर्ड्स बनाए

टी-20 विश्व कप 2026 के 51वें मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने 73 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक रहा, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका दूसरा पचासा था। मौजूदा विश्व कप में रजा का यह पहला अर्धशतक है। खास बात यह भी है कि साल 2026 में उनके बल्ले से निकला यह पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रजा की पारी और साझेदारी रजा ने मैच में 43 गेंदों का सामना किया और 73 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 169.77 की रही। इस खिलाड़ी ने क्लाइव मडांडे के साथ सबसे ज्यादा 29 गेंदों में 39 रन की साझेदारी निभाई। रजा की पारी के ही कारण जिम्बाब्वे 153/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। इस मुकाबले से पहले उन्होंने 31, 27, 45, 25* और 5* के स्कोर बनाए थे।

रिकॉर्ड रजा ने हासिल की ये उपलब्धि रजा टी-20 विश्व कप में में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे कप्तान बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2014 में आयरलैंड के खिलाफ ब्रेंडन टेलर द्वारा बनाए गए 59 रन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विश्व कप में जिम्बाब्वे के कप्तान के रूप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी दर्ज किया। रजा की यह पारी टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।

