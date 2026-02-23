टी-20 विश्व कप 2026: शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज की ओर से लगाया सबसे तेज अर्धशतक
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 44वें मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के शिमरोन हेटमायर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ तेज अर्धशतकीय पारी (85) खेली। वह वेस्टइंडीज की ओर से टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक (19 गेंद) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड में सुधार किया। इस बीच उन्होंने रोवमैन पॉवेल के साथ मिलकर 122 रन की साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही हेटमायर की पारी
हेटमायर को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवदान मिला। मुजरबानी की गेंद पर मुसेकिवा ने हेटमायर का कैच छोड़ा। उन्होंने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और शुरुआती पावरप्ले में रिचर्ड नगारवा के ओवर में 4 चौके लगाते हुए अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। मुसेकिवा ने 70 के स्कोर पर फिर से हेटमायर का कैच छोड़ा। आखिरकार वह 34 गेंदों में 85 रन (चौके-7, छक्के-7) बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
वेस्टइंडीज से सबसे तेज अर्धशतक
हेटमायर ने टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में अपना ही पिछला (22 गेंद बनाम स्कॉटलैंड, 2026) सुधारा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में हेटमायर से तेज अर्धशतक युवराज सिंह (12 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2007), स्टीफन मायबर्ग (17 गेंद बनाम आयरलैंड, 2014), मार्कस स्टोइनिस (17 गेंद बनाम श्रीलंका, 2022) ग्लेन मैक्सवेल (18 गेंद बनाम पाकिस्तान, ,2014), केएल राहुलकेएल राहुल (18 गेंद बनाम स्कॉटलैंड, 2021) और शोएब मलिक (18 गेंद बनाम स्कॉटलैंड, 2021) ने लगाए हैं।
प्रदर्शन
हेटमायर का टी-20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन
हेटमायर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यह टी-20 विश्व कप 2026 में उनके बल्ले से निकलने वाली दूसरी 50+ रन की पारी रही। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 5 पारियों में 54.75 की औसत और 185.59 की स्ट्राइक रेट के साथ 200 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 64 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा नेपाल के विरुद्ध उन्होंने नाबाद 46 रन बनाए थे।
करियर
ऐसा है हेटमायर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
2018 को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ माउंट माउंगानुई में टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले हेटमायर ने अब तक 80 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान 70 पारियों में उन्होंने लगभग 25 की औसत के साथ 1,500 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 85 रन रहा है और उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह वेस्टइंडीज की ओर से इस प्रारूप में फिलहाल 9वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।