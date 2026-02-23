टी-20 विश्व कप 2026: शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज की ओर से लगाया सबसे तेज अर्धशतक

टी-20 विश्व कप 2026 के 44वें मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के शिमरोन हेटमायर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ तेज अर्धशतकीय पारी (85) खेली। वह वेस्टइंडीज की ओर से टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक (19 गेंद) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड में सुधार किया। इस बीच उन्होंने रोवमैन पॉवेल के साथ मिलकर 122 रन की साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही हेटमायर की पारी हेटमायर को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवदान मिला। मुजरबानी की गेंद पर मुसेकिवा ने हेटमायर का कैच छोड़ा। उन्होंने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और शुरुआती पावरप्ले में रिचर्ड नगारवा के ओवर में 4 चौके लगाते हुए अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। मुसेकिवा ने 70 के स्कोर पर फिर से हेटमायर का कैच छोड़ा। आखिरकार वह 34 गेंदों में 85 रन (चौके-7, छक्के-7) बनाकर आउट हुए।

प्रदर्शन हेटमायर का टी-20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन हेटमायर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यह टी-20 विश्व कप 2026 में उनके बल्ले से निकलने वाली दूसरी 50+ रन की पारी रही। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 5 पारियों में 54.75 की औसत और 185.59 की स्ट्राइक रेट के साथ 200 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 64 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा नेपाल के विरुद्ध उन्होंने नाबाद 46 रन बनाए थे।

