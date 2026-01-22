टी-20 विश्व कप 2026 : दक्षिण अफ्रीकी टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स हुए शामिल
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को जोड़ा है। दरअसल, टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा चोटिल होने के चलते विश्व कप की टीम से बाहर हुए हैं। CSA ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। विश्व कप से ठीक पहले 27 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है, और इसके लिए भी टीम घोषित की गई है।
चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम
जोरजी अभी तक उस हैमस्ट्रिंग चोट से उबर नहीं पाए हैं जो उन्हें दिसंबर 2025 में भारत दौरे पर लगी थी, जबकि फरेरा का SA20 मैच में फील्डिंग करते समय कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका को अभी भी डेविड मिलर की फिटनेस का इंतजार है। वह चोट के कारण जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ पार्ल रॉयल्स के लिए एलिमिनेटर मैच में नहीं खेलेंगे।
ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम
टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका अपने अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। दक्षिण अफ्रीका ग्रुप-D में मौजूद है। उनके साथ न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और UAE की टीम है। टी-20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, और ट्रिस्टन स्टब्स
रिकेलटन ने SA20 में किया था अच्छा प्रदर्शन
क्रिकइंफो के मुताबिक, जोरजी की जगह लेने के लिए रीजा हेंड्रिक्स के विकल्प पर भी विचार किया गया। हालांकि, SA20 में रनों के मामले में रिकेल्टन ने उम्दा प्रदर्शन किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिकेल्टन ने 42.12 की औसत और 156.01 के स्ट्राइक रेट से 337 रन बनाए थे। बता दें कि 31 जनवरी तक किसी भी वजह से बदलाव किए जा सकते हैं और उसके बाद ICC की इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी से बदलाव होंगे।
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम
SQUAD ANNOUNCEMENT and WORLD CUP UPDATE 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 22, 2026
Proteas Men’s batters Tony de Zorzi and Donovan Ferreira have been ruled out of the upcoming three-match KFC T20 International (T20I) series against West Indies and the ICC Men’s T20 World Cup 2026 in India and Sri Lanka due to injury.… pic.twitter.com/BG0fjU2eR0