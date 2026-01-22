रिकेलटन टीम में शामिल हुए (तस्वीर: एक्स/@CricCrazyJohns)

टी-20 विश्व कप 2026 : दक्षिण अफ्रीकी टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स हुए शामिल

लेखन अंकित पसबोला 07:59 pm Jan 22, 202607:59 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को जोड़ा है। दरअसल, टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा चोटिल होने के चलते विश्व कप की टीम से बाहर हुए हैं। CSA ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। विश्व कप से ठीक पहले 27 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है, और इसके लिए भी टीम घोषित की गई है।