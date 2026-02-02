जगदीशन ने अमेरिका के खिलाफ लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@throneof18)

टी-20 विश्व कप 2026: वार्म-अप मैच में नारायण जगदीशन ने अमेरिका के खिलाफ लगाया शतक

लेखन अंकित पसबोला 07:00 pm Feb 02, 202607:00 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के वार्म-अप मुकाबले में इंडिया-A का प्रतिनिधित्व करते हुए एन जगदीशन ने अमेरिका के खिलाफ मैच में शतक (104) लगाया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए मैच में जगदीशन ने पारी की शुरुआत करते हुए 104 रन की पारी खेली। उनके इस ताबड़तोड़ शतक की मदद से इंडिया-A ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 238 का स्कोर बनाया। उनके अलावा कप्तान आयुष बडोनी ने अर्धशतकीय पारी (60*) खेली।