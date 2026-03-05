टी-20 विश्व कप 2026: जैकब बेथेल ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में लगाया शतक

पारी जोरदार रही बेथेल की पारी इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब बेथेल क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और वरुण चक्रवर्ती के ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। दबाव की घड़ी में अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने डटकर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवरों के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 48 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए।

शतक टी-20 विश्व कप का दूसरा सबसे तेज शतक बेथेल टी-20 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। बता दें कि न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम सबसे तेज शतक (33 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका) लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस सूची में तीसरा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (47 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2016) के नाम पर दर्ज है।

लेखा-जोखा बेथेल के शतक के बावजूद इंग्लैंड को मिली हार अभिषेक शर्मा ने निराश किया और वह 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद संजू सैमसन (89) का ईशान किशन (39) ने उम्दा साथ निभाया। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 27 रन और तिलक ने 7 गेंदों में 21 रन बनाते हुए टीम को 253/7 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड से बेथेल (105) और विल जैक्स (35) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम 246/7 का स्कोर ही बना सकी।

