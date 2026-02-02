टी-20 विश्व कप 2026: वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया-A की टीम घोषित, तिलक वर्मा भी शामिल 

टीम आयुष बडोनी करेंगे टीम की कप्तानी इंडिया-A टीम की कप्तानी आयुष बडोनी करेंगे। वहीं नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, तिलक वर्मा और रियान पराग जैसे बल्लेबाज भी टीम में शामिल हैं। स्पिन विभाग की अगुवाई रवि बिश्नोई करेंगे, जिन्हें मानव सुथार और विपराज निगम का साथ मिलेगा। तेज गेंदबाजी क्रम में CSK के गुरजपनीत सिंह और खलील अहमद के साथ मयंक यादव और अशोक शर्मा शामिल हैं, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।

ट्विटर पोस्ट BCCI ने किया है ऐलान Presenting India A squad for the warm-up matches ahead of the ICC Men’s T20 World Cup 2026. India A will play two warm-up matches against USA and Namibia.

🙌



Note: Tilak Varma will feature in one warm-up match before joining #TeamIndia for the #T20WorldCup pic.twitter.com/LIVpMvI6v6 — BCCI (@BCCI) February 2, 2026

Advertisement

टीम ऐसी है इंडिया-A की टीम नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम USA के खिलाफ मैच की मेजबानी करेगा, जबकि नामीबिया के खिलाफ वार्म-अप मैच BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा। इंडिया-ए टीम के कप्तान आयुष बडोनी हैं। इंडिया-ए की टीम: आयुष बडोनी (कप्तान), प्रियांश आर्य, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नमन धीर, रियान पराग, आशुतोष शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), विपराज निगम, मानव सुथार (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव, अशोक शर्मा, तिलक वर्मा, और गुरजपनीत सिंह।

Advertisement

तिलक अपनी फिटनेस साबित करना चाहेंगे तिलक तिलक कुछ समय से क्रिकेट से दूर हैं। पिछले महीने की शुरुआत में राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते समय उन्हें अंडकोष में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी सफल सर्जरी हुई और तब से वह बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिकवर हो रहे हैं। वह सर्जरी के चलते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी नहीं खेले थे।