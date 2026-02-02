LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026: वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया-A की टीम घोषित, तिलक वर्मा भी शामिल 
टी-20 विश्व कप 2026: वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया-A की टीम घोषित, तिलक वर्मा भी शामिल 
इंडिया-A की टीम में तिलक शामिल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026: वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया-A की टीम घोषित, तिलक वर्मा भी शामिल 

लेखन अंकित पसबोला
Feb 02, 2026
02:04 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी-20 विश्व कप 2026 में वार्म-अप मैचों में हिस्सा लेने के लिए इंडिया-A टीम का ऐलान किया है, जिसमें तिलक वर्मा भी शामिल हैं। इंडिया-A अपना पहला मैच 2 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद 6 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दूसरा मुकाबला होगा। BCCI के मुताबिक, तिलक सिर्फ एक मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे। आइए टीम के बारे में जानते हैं।

टीम 

आयुष बडोनी करेंगे टीम की कप्तानी 

इंडिया-A टीम की कप्तानी आयुष बडोनी करेंगे। वहीं नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, तिलक वर्मा और रियान पराग जैसे बल्लेबाज भी टीम में शामिल हैं। स्पिन विभाग की अगुवाई रवि बिश्नोई करेंगे, जिन्हें मानव सुथार और विपराज निगम का साथ मिलेगा। तेज गेंदबाजी क्रम में CSK के गुरजपनीत सिंह और खलील अहमद के साथ मयंक यादव और अशोक शर्मा शामिल हैं, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।

ट्विटर पोस्ट

BCCI ने किया है ऐलान 

Advertisement

टीम 

ऐसी है इंडिया-A की टीम 

नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम USA के खिलाफ मैच की मेजबानी करेगा, जबकि नामीबिया के खिलाफ वार्म-अप मैच BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा। इंडिया-ए टीम के कप्तान आयुष बडोनी हैं। इंडिया-ए की टीम: आयुष बडोनी (कप्तान), प्रियांश आर्य, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नमन धीर, रियान पराग, आशुतोष शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), विपराज निगम, मानव सुथार (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव, अशोक शर्मा, तिलक वर्मा, और गुरजपनीत सिंह।

Advertisement

तिलक 

अपनी फिटनेस साबित करना चाहेंगे तिलक  

तिलक कुछ समय से क्रिकेट से दूर हैं। पिछले महीने की शुरुआत में राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते समय उन्हें अंडकोष में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी सफल सर्जरी हुई और तब से वह बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिकवर हो रहे हैं। वह सर्जरी के चलते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी नहीं खेले थे।

आंकड़े 

भारतीय टीम में अहम भूमिका निभाएंगे तिलक 

तिलक ने अपने सीमित अंतरराष्ट्रीय करियर में प्रभावित किया है। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रनों की पारी टूर्नामेंट की सबसे यादगार पारियों में से एक है। वह टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। वह नंबर-3 या मध्यक्रम में भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं। उन्होंने अब तक 40 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 49.29 की औसत से 1,183 रन बनाए हैं।

Advertisement