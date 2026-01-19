टी-20 विश्व कप 2026: ICC ने बांग्लादेश की भागीदारी पर तय की समय सीमा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को आगामी टी-20 विश्व कप 2026 में भाग लेने के संबंध में अपना निर्णय करने के लिए 21 जनवरी तक की समय सीमा निर्धारित कर दी है। BCB को यह समय सीमा शनिवार को ढाका में ICC सदस्यों के साथ हुई एक बैठक दी गई है। BCB ने टूर्नामेंट में खेलने की इच्छा जताई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से भारत में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहता है।

प्रस्ताव BCB ने श्रीलंका को वैकल्पिक स्थल के रूप में प्रस्तावित किया ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, बैठक में BCB ने अपने मैचों के लिए सह-मेजबान श्रीलंका को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुझाया। हालांकि, ICC अपने मूल कार्यक्रम पर अडिग है, जिसके तहत बांग्लादेश को ग्रुप-C में रखा गया है और उसके सभी मैच मुंबई और कोलकाता में होंगे। यह गतिरोध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने के बाद से शुरु हुआ है।

रुख संभावित वापसी पर क्या है BCB का रुख BCCI के फैसले के बाद BCB ने ICC को पत्र लिखकर भारत में खेलने से इनकार किया था। बोर्ड ने उनकी मांग पूरी न होने पर टूर्नामेंट से नाम वापस लेने की चेतावनी भी दी थी। यह मुद्दा पहली बार 4 जनवरी को उठाया गया था और तब से दोनों बोर्डों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। इसी तरह BCB ने विश्व कप के लिए आयरलैंड क्रिकेट टीम के साथ ग्रुप बदलने का भी प्रस्ताव रखा है।

Advertisement

प्रतिक्रिया BCB के आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने के प्रस्ताव पर ICC की प्रतिक्रिया ICC ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने के BCB के अनुरोध को खारिज कर दिया है, क्योंकि आयरलैंड के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं। ICC ने BCB को आश्वासन दिया कि भारत में उनकी टीम को सुरक्षा खतरा नहीं है। एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा सभी 20 भाग लेने वाली टीमों को भेजी गई सलाह में भारत में समग्र खतरे के स्तर को मध्यम से उच्च बताया है, लेकिन किसी मेहमान टीम के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है।

Advertisement