टी-20 विश्व कप 2026: ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को किया ग्रुप-C में शामिल- रिपोर्ट
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जगह अब स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को पत्र लिखकर उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किए जाने की सूचना भेज दी है। ICC ने यह कदम BCB के भारत में खेलने के इनकार करने के बाद उठाया है।
पत्र
ICC ने पत्र में क्या लिखा?
रिपोर्ट के अनुसार, ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजोग गुप्ता ने ICC बोर्ड को औपचारिक रूप से लिखा है कि बांग्लादेश की मांगें ICC की नीति के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद भी BCB बोर्ड निर्णय का पालन नहीं कर रही है और इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस पत्र की एक प्रति BCB को भेज दी गई है, जो ICC बोर्ड का सदस्य है।
मांग
BCB का मामले को विवाद समाधान समिति के पास भेजने का अनुरोध
ICC ने शुक्रवार को दुबई में अध्यक्ष जय शाह की अध्यक्षता में बांग्लादेश के भविष्य और टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी पर फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी। बांग्लादेश ने अंतिम प्रयास के रूप में ICC को पत्र लिखकर मामले के निपटारे के लिए उसे विवाद समाधान समिति के पास भेजने का अनुरोध किया था। हालांकि, समिति अपील मंच के रूप में कार्य नहीं कर सकती और उसने ICC के अंतिम निर्णय को ही मानने का फैसला किया है।