टी-20 विश्व कप 2026: ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने कनाडा के खिलाफ लगाए अर्धशतक

टी-20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी तीसरी जीत दर्ज करते हुए सुपर-8 में जगह बनाई। डेरिल मिचेल की कप्तानी में खेलते हुए कीवी टीम ने अपने ग्रुप-D के चौथे मैच में कनाडा क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए मिले 174 रन के लक्ष्य को हासिल किया। न्यूजीलैंड से ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने अर्धशतक लगाए। आइए उनकी पारियों और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड से सबसे तेज अर्धशतक वाले बल्लेबाज बने फिलिप्स ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक लगाया। वह 36 गेंदों में 76 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने आरोन रेडमंड और साइफर्ट के पिछले रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि रेडमंड और साइफर्ट ने सिर्फ 23-23 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे।

जानकारी न्यूजीलैंड से दूसरे सर्वाधिक वाले बल्लेबाज बने फिलिप्स फिलिप्स के अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 107 छक्के हो गए हैं। वह इस प्रारूप में न्यूजीलैंड ओर से दूसरे सर्वाधिक छक्के (संयुक्त रूप से) वाले बल्लेबाज बने। मार्टिन गुप्टिल ने सर्वाधिक 73 छक्के लगाए हैं। कोलिन मुनरो ने भी 107 ही छक्के जड़े थे।

रविंद्र रचिन रविंद्र ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना चौथा अर्धशतक लगाया रविंद्र ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा अर्धशतक लगाया। वह 39 गेंदों पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने अब तक 47 मैचों की 42 पारियों में 136.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 702 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रन रहा है। यह उनके टी-20 विश्व कप में पहला अर्धशतक साबित हुआ।

