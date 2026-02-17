टी-20 विश्व कप 2026: युवराज सामरा ICC टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने

बल्लेबाजी कैसी रही सामरा की पारी और साझेदारी? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कनाडा को सामरा और कप्तान दिलप्रीत बाजवा (36) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 84 गेंदों में 116 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान सामरा ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसके बाद तेजी से बल्लेबाजी करते हुए उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 65 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्कों की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड ICC टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज क्रिकबज के अनुसार, सामरा ने महज 19 साल और 141 दिन की उम्र में यह शतकीय पारी खेली है। वह अब किसी भी ICC पुरुष टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग (20 साल 196 दिन) को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग (21 साल 76 दिन) तीसरे और श्रीलंका के आविष्का फर्नांडो (21 साल 87 दिन) चौथे नंबर पर हैं।

Advertisement

जानकारी टी-20 विश्व कप में बनाया यह रिकॉर्ड सामरा टी-20 विश्व कप मैच में 50 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में बांग्लादेश के जुनैद सिद्दीकी (बनाम पाकिस्तान 19 साल 325 दिन, 2007) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Advertisement

रिकॉर्ड टी-20 विश्व कप में सहयोगी देश से शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज सामरा अब टी-20 विश्व कप में किसी भी सहयोगी देश (एसोसिएट्स) की ओर से शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस मामले में USA क्रिकेट टीम के ऐरन जोंस को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 में कनाडा के खिलाफ नाबाद 94 रन की पारी खेली थी। इस सूची में स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के माइकल जोंस (86 बनाम आयरलैंड, 2022) तीसरे, स्कॉटलैंड के ही जॉर्ज मुंसी (84 बनाम इटली, 2026) चौथे नंबर पर हैं।