टी-20 विश्व कप 2026: क्या फाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव को मिलेगा मौका?

मुकाबले वरुण ने पिछले मुकाबलों में किया है बेहद खराब प्रदर्शन वरुण ने टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए हैं, लेकिन हाल के मुकाबलों में उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जहां उन्होंने 4 ओवर में 64 रन खर्च किए जो टी-20 विश्व कप में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे महंगा स्पेल है। पिछले 3 मैचों में बीच के ओवरों में उनकी इकॉनमी काफी बढ़ी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 40 और जिम्बाब्वे के खिलाफ 35 रन लुटाए थे।

विश्व कप वरुण ने शुरुआती मैचों में किया अच्छा प्रदर्शन वरुण के लिए यह टूर्नामेंट दो हिस्सों में बंटा नजर आया। लीग चरण में उन्होंने 4 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 6.88 की इकॉनमी से 9 विकेट लिए। इस दौरान भारत के 3 मुकाबले एसोसिएट टीमों के खिलाफ थे। इसके बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली। अगले 4 मैचों में वह सिर्फ 4 विकेट ही ले पाए और उनकी इकॉनमी 11.62 की रही। इन मुकाबलों में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से हुआ।

मौका क्यों मिल सकता है वरुण की जगह कुलदीप को मौका? वरुण की जगह कुलदीप को मौका देना भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। कुलदीप का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है और वह अपनी फ्लाइट व बड़े बाउंड्री का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं, जो अहमदाबाद की पिच पर उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। वह मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक 95 विकेट 13.74 की औसत और 6.95 की इकॉनमी से लिए हैं।

