टी-20 विश्व कप 2026: दासुन शनाका बने श्रीलंका के कप्तान, 25 खिलाड़ियों के दल का ऐलान

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने आगामी टी-20 विश्व कप के लिए दासुन शनाका को कप्तानी सौंप दी है, जिससे चरिथ असलंका के कप्तानी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस फैसले की पुष्टि चयन समिति के अध्यक्ष प्रमोदया विक्रमसिंघे ने की। असलंका के हालिया खराब बल्लेबाजी फॉर्म और 3 विश्व कप खेल चुके शनाका के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। टी-20 विश्व कप के लिए प्रारंभिक 25 सदस्यीय टीम का ऐलान भी किया गया है।

दल ऐसा है श्रीलंका क्रिकेट टीम का दल टी-20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंका का दल: दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कमिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरिथ असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहान आरच्चिगे, वनिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, मिलान रत्नायके, नुवान तुषारा, ईशन मालिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महीश तीक्ष्णा, दुशन हेमंथा, विजयकांत वियासकांत और त्रवीण मैथ्यू। साल 2026 का विश्व कप भारत और श्रीलंका में होना है।

कप्तानी इस कारण गई असलंका की कप्तानी असलंका को कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें पहले से थी। हालात उस वक्त और बिगड़ गए, जब वह असिथा फर्नांडो के साथ बीमारी का हवाला देकर पाकिस्तान दौरे से लौट आए। यह फैसला इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती धमाके के बाद खिलाड़ियों में बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच लिया गया था। SLC ने दौरा छोड़ने वाले खिलाड़ियों की औपचारिक समीक्षा की चेतावनी दी।, कप्तान होने के नाते असलंका ने दौरा छोड़ने की पहल की, जिससे अधिकारी नाराज हो गए।

ग्रुप इस ग्रुप में है श्रीलंका की टीम टी-20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ एक ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसकी सह-मेजबानी भारत के साथ श्रीलंका करेगा। चयन समिति अध्यक्ष विक्रमसिंघे ने कहा, "आगामी घरेलू सीरीज में पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ असलंका पर से कप्तानी का बोझ हटाना जरूरी था, ताकि वह अपने फॉर्म पर दोबारा फोकस कर सकें और बेहतर प्रदर्शन कर पाएं।"

ग्रुप टी-20 विश्व कप 2026 के लिए कैसे हैं ग्रुप? ग्रुप-A: भारत, पकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड। ग्रुप-B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप-C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। ग्रुप-D: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात।