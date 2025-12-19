वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहे हैं, जहां बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों ने भी अपनी छाप छोड़ी है। कीवी टीम के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं और अहम मौकों पर विकेट चटकाकर टीम को जीत दिलाई है। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले कीवी टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
जवागल श्रीनाथ (51 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ हैं। उन्होंने साल 1992 में कीवी टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2003 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 30 मैच खेले थे और इसकी 30 पारियों में 20.41 की उम्दा औसत के साथ 51 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा था।
अनिल कुंबले (39 विकेट)
भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाप अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2003 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 31 मुकाबले खेले थे और इसकी 30 पारियों में 27.84 की औसत से 39 विकेट चटकाए थे। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/33 का रहा था।
मोहम्मद शमी (38 विकेट)
मोहम्मद शमी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 16 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 21.15 की औसत से 38 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 6.13 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/57 का रहा है।
कपिल देव (33 विकेट)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी कपिल देव इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1979 में कीवी टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 1994 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 29 मुकाबले खेले थे और इसकी 29 पारियों में 27.60 की औसत से 33 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.44 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/26 का रहा था।