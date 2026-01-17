टी-20 विश्व कप 2026: BCB ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का रखा प्रस्ताव
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में टी-20 विश्व कप 2026 के अपने मैच खेलने से इनकार करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सदस्यों के सामने अहम प्रस्ताव रखा है। BCB ने श्रीलंका के भी संयुक्त मेजबान होने के नाते अपने सभी मैच वहां स्थानांतरित करने और इसके लिए आयरलैंड क्रिकेट टीम के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, ICC के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
प्रस्ताव
BCB ने बैठक के दौरान रखा प्रस्ताव
क्रिकबज के अनुसार, BCB ने यह प्रस्ताव शनिवार (17 जनवरी) को ढाका में ICC प्रतिनिधियों के साथ हुई एक अहम बैठक के दौरान रखा। BCB ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उसे ग्रुप-C में आयरलैंड की जगह शामिल किया जाए ताकि वे अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल सकें। बता दें कि आयरलैंड को श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के खिलाफ कोलंबों में खेलेगा, जबकि उसका आखिरी ग्रुप मैच कैंडी में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ होगा।
स्थिति
वर्तमान में ग्रुप-B में है बांग्लादेश
विश्व कप के मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, बांग्लादेश को ग्रुप-B में रखा गया है। इस ग्रुप में उसे वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मैच खेलने हैं। इसी तरह उसका आखिरी ग्रुप चरण का मुकाबला नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेला जाएगा। हालांकि, भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के चलते BCB ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया है।
बयान
BCB ने क्या जारी किया बयान?
ICC प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद BCB की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'BCB ने ICC से बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के अपने औपचारिक अनुरोध को दोहराया है। बोर्ड ने टीम, बांग्लादेशी प्रशंसकों, मीडिया और अन्य हितधारकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार के विचारों और चिंताओं को भी साझा किया है। चर्चा रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण और पेशेवर तरीके से हुई, जिसमें सभी पक्षों ने प्रासंगिक मुद्दों पर अपनी राय रखी।'
विवाद
भारत और बांग्लादेश के बीच क्यों शुरू हुआ विवाद?
बांग्लादेश में कई हिंदू लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में भारत में कई लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। इन घटनाओं के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। BCCI ने मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए सीधे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने संकेत दिया कि यह फैसला बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित था।