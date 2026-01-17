टी-20 विश्व कप 2026: BCB ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का रखा प्रस्ताव

प्रस्ताव

BCB ने बैठक के दौरान रखा प्रस्ताव

क्रिकबज के अनुसार, BCB ने यह प्रस्ताव शनिवार (17 जनवरी) को ढाका में ICC प्रतिनिधियों के साथ हुई एक अहम बैठक के दौरान रखा। BCB ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उसे ग्रुप-C में आयरलैंड की जगह शामिल किया जाए ताकि वे अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल सकें। बता दें कि आयरलैंड को श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के खिलाफ कोलंबों में खेलेगा, जबकि उसका आखिरी ग्रुप मैच कैंडी में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ होगा।