श्रीलंका ने टी-20 विश्व कप में 17 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, सुपर-8 में बनाई जगह

टी-20 विश्व कप 2026 के 32वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 181 रन बनाए, जिसमें मिचेल मार्श (54) और ट्रेविस हेड (56) के अर्धशतक शामिल रहे। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने पथुम निसांका के शतक (100*) की बदौलत 18 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से मार्श और हेड की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। मध्यक्रम में जोश इंग्लिस (27) और ग्लेन मैक्सवेल (22) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 200 रन नहीं बनाने दिया। जवाब में कुसल मेंडिस ने अर्धशतक (51) लगाया। इसके बाद निसांका ने शतकीय पारी खेलते हुए जीत दिलाई। पवन रथनायके ने नाबाद 28 रन बनाए।

हेड हेड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना छठा अर्धशतक लगाया हेड ने पारी का दूसरा ओवर करने आए महेश तीक्षाना के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। उन्होंने पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 29 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 28.32 की औसत से 1,303 रन बनाए हैं।

रिकॉर्ड हेड ने बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड हेड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में आखिरकार 50+ रन का स्कोर 13 पारियों (2024-26) के बाद बनाया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज के तौर पर बिना अर्धशतक लगाए सर्वाधिक पारी खेलने का अनचाहा रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट (13 पारी, 2005-08) के नाम पर दर्ज था। अब हेड ने गिलक्रिस्ट के इस रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि इस सूची में अन्य बल्लेबाज आरोन फिंच, मैथ्यू वेड, और मैथ्यू शॉर्ट हैं। इन्होने 11-11 पारियों के अंतराल के बाद 50+ रन बनाए थे।

मार्श मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श उम्दा लय में नजर आए। उन्होंने पारी का छठा ओवर करने आए महेश तीक्षणा के ओवर में लगातार 5 चौके लगाए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 27 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 54 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी इस पारी का अंत दूषण हेमंथा ने किया।

रिकॉर्ड मार्श और हेड ने मिलकर बनाए ये रिकॉर्ड्स यह सिर्फ दूसरा ऐसा मौका है, जब ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 50+ रन की पारी खेली। इससे पहले डेविड वार्नर और शेन वॉटसन की जोड़ी 2 बार (2010 और 2012 में) ऐसा कारनामा कर चुकी है। मार्श ने हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की। इसके साथ ही यह टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के लिए 5वीं शतकीय साझेदारी साबित हुई।

निसांका निसांका ने लगाया शतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को कुसल परेरा (1) के रूप में पहला झटका जल्दी लगा। इसके बावजूद निसांका ने एक छोर से निरंतर रन बनाए। उन्हें दूसरे छोर से कुसल मेंडिस का अच्छा साथ मिला। उन्होंने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर 97 रन की उपयोगी साझेदारी की। निसांका ने 52 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

शतक जयवर्धने के बाद शतक वाले दूसरे श्रीलंकाई बने निसांका निसांका टी-20 विश्व कप के इतिहास में श्रीलंका की ओर से शतक जड़ने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले महेला जयवर्धने ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2010 में 100 रन की पारी खेली थी। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 कप में किसी भी बल्लेबाज का पहला शतक है। इससे पहले कंगारू टीम के खिलाफ सर्वोच्च पारी पाकिस्तान के उमर अकमल ने 94 रन (2014 में) खेली थी।

मेंडिस कुसल मेंडिस ने लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया कुसल मेंडिस ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अर्धशतक लगाया। वह 38 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। यह मौजूदा टी-20 विश्व कप संस्करण में उनका लगातार तीसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने 3 पारियों में 84.00 की औसत और 133.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 168 रन बनाए। वह टी-20 विश्व कप 2026 में फिलहाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

अंक तालिका श्रीलंका ने सुपर-8 में बनाई जगह ग्रुप-B में मौजूद श्रीलंकाई टीम ने अपनी तीनों मैच जीतते हुए सुपर-8 में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम दूसरे पायदान पर मौजूद है। सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीता है और 2 में हार झेली है। अगर जिम्बाब्वे की टीम 17 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम को हरा देती है, तो सुपर-8 में प्रवेश कर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया का सफर समाप्त हो जाएगा।