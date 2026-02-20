टी-20 विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने जीता अपना आखिरी मैच, ओमान को दी करारी शिकस्त

लेखा-जोखा इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम ओमान के सलामी बल्लेबाज आमिर कलीम मैच की पहली ही गेंद पर आउट हुए। खराब शुरुआत के बाद कप्तान जतिंदर सिंह (17), करण सोनावाले (12) और हम्माद मिर्जा (16) भी जल्दी आउट हुए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच वसीम अली ने सर्वाधिक 32 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया से एडम जैम्पा ने 4 विकेट लिए। जवाब में मिचेल मार्श (64*) और ट्रेविस हेड (32) ने आसान जीत दिलाई।

जैम्पा टी-20 विश्व कप में दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज बने जैम्पा जैम्पा अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने टूर्नामेंट के इतिहास में 25 मैच खेले हैं, जिसमें 13.84 की औसत और 6.52 की इकॉनमी रेट के साथ 44 विकेट लिए हैं। उन्होंने विकेटों के मामले में अफगानिस्तान के राशिद खान (43) को पीछे छोड़ा है। बता दें कि टी-20 विश्व कप इतिहास में जैम्पा से ज्यादा विकेट सिर्फ शाकिब अल हसन (50) ने लिए हैं।

जानकारी टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक 4 विकेट हॉल वाले गेंदबाज जैम्पा ने टी-20 विश्व कप के चौथी बार 4 विकेट चटकाए। वह सर्वाधिक 4 विकेट हॉल वाले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने शाकिब, सईद अजमल, राशिद और एनरिक नोर्खिया को पीछे छोड़ा है। इन गेंदबाजों ने 3-3 पारियों में 4 विकेट हॉल लिए थे।

मार्श मार्श ने लगाया अर्धशतक मार्श ने ओमान की साधारण सी नजर आ रही गेंदबाजी की जमकर खबर ली और सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की। हेड 19 गेंदों में 32 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वह 33 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए।

जानकारी ऑस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 विश्व कप इतिहास में 100+ रन का रिकॉर्ड रन चेज (संयुक्त रूप से) दर्ज किया। बता दें कि इंग्लैंड ने अमेरिका के खिलाफ 2024 में 9.4 ओवर में 116 रन का लक्ष्य हासिल किया था।