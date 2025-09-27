अब्दुर रज्जाक ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ता पद से इस्तीफा दिया, जानिए कारण

बांग्लादेश के पूर्व स्पिनर अब्दुर रज्जाक ने आगामी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चुनावों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय चयन समिति का पद छोड़ दिया है। ये चुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं। रज्जाक ने शनिवार को क्रिकबज से अपने इस्तीफे और उम्मीदवारी की पुष्टि करते हुए कहा, "मैंने BCB चुनाव में शामिल होने के लिए चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया है।" उन्होंने श्रेणी 1 के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।

योजना रज्जाक ने कहा- मैं नई चुनौती लेना चाहता हूं जनवरी 2021 में BCB के चयनकर्ता चुने गए रज्जाक ने कहा कि अगर वह चुने जाते हैं तो निदेशक मंडल में शामिल होने की नई चुनौती स्वीकार करना चाहेंगे। उन्होंने क्रिकबज़ से कहा, "मैंने एक खिलाड़ी और चयनकर्ता के रूप में इस देश की सेवा की है और अब अगर BCB के चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहता हूं तो निदेशक मंडल में शामिल होकर आगे आने वाली नई चुनौती स्वीकार करना चाहता हूं।"

प्रतिनिधित्व रज्जाक खुलना डिवीजन का प्रतिनिधित्व करेंगे रज्जाक ने निदेशक मंडल के चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया है और BCB बोर्ड रूम में खुलना डिवीजन का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अध्यक्ष का चुनाव 25 निदेशकों (क्लबों से 12, डिवीजनों और जिलों से 10, NSC द्वारा नामित 2 और अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रेणी तीन से एक) द्वारा किया जाएगा । निदेशक मंडल के चुनावों के लिए 191 सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची 26 सितंबर को घोषित की गई थी।