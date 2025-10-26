टी-20 अंतरराष्ट्रीय: घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों पर रन बनाना हर बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। हालांकि, कुछ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने इन हालातों को अपने खेल का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। घरेलू मैदान पर इन बल्लेबाजों ने तूफानी पारियों से गेंदबाजों के होश उड़ा दिए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऐसे में आइए ऑस्ट्रेलिया के उन बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने अपने घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाए।

#1 डेविड वार्नर (1,150 रन) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके डेविड वार्नर सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टी-20 मुकाबला 2009 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में घरेलू मैदान पर खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 34 मैचों की 34 पारियों में 41.07 की औसत के साथ 1,150 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 150.52 की रही थी। वार्नर के बल्ले से 9 अर्धशतक और 1 शतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन था।

#2 आरोन फिंच (1,132 रन) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच हैं। उन्होंने घरेलू सरजमीं पर अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2011 में खेला था। ऑस्ट्रेलिया में यह खिलाड़ी आखिरी बार 2022 में खेलते हुए नजर आया था। फिंच ने ऑस्ट्रेलिया में 43 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे और इसकी 43 पारियों में 31.44 की औसत और 131.47 की स्ट्राइक रेट से 1,132 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन रहा था।

#3 ग्लेन मैक्सवेल (1,067 रन) तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हैं। उन्होंने साल 2013 में अपने घरेलू सरजमीं पर पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में 43 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 40 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 1,067 रन बनाए हैं। उनकी औसत 32.33 और स्ट्राइक रेट 153.52 की रही है। मैक्सवेल के बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120* रन रहा है।