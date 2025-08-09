टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका के इन गेंदबाजों ने झटके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट

#1 रॉबिन पीटरसन (10 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज रॉबिन पीटरसन हैं। उन्होंने साल 2006 में इस टीम के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2014 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 17.30 की उम्दा औसत के साथ 10 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8.65 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/28 का रहा था।

#2 कगिसो रबाडा (9 विकेट) साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मुकाबला खेलने वाले कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 33.77 की औसत से 9 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.68 की रही थी। रबाडा का इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/25 का रहा है। रबाडा ने इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2014 में खेला था। 10 अगस्त से होने वाली सीरीज में रबाडा टीम का हिस्सा हैं।

#3 इमरान ताहिर और डेल स्टेन (8-8 विकेट) दक्षिण अफ्रीका के 2 पूर्व दिग्गज गेंदबाज इमरान ताहिर और डेल स्टेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों ने 8-8 विकेट चटकाए थे। ताहिर ने 6 पारियों में 22 की औसत से ये विकेट झटके थे। उनकी इकॉनमी रेट 8 की रही थी। स्टेन ने 7 पारियों में 26.12 की औसत से ये विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 8.03 की रही थी। ताहिर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/21 और स्टेन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/38 का रहा था।