वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 400 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज और उनके आंकड़े 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में 400 विकेट का आंकड़ा छूना किसी गेंदबाज के लिए आसान नहीं, लेकिन कुछ दिग्गजों ने इसे अपनी तूफानी गेंदबाजी से संभव किया है। ये वो सितारे हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में सटीकता के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों को चारों खाने चित किया और रिकॉर्ड समय में 400 विकेट का सुनहरा मील का पत्थर पार कर लिया। ऐसे में आइए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 वकार यूनिस (252 वनडे) पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज वकार यूनिस हैं। उन्होंने साल 2002 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 400 विकेट पूरे किए थे। अपना पहला मुकाबला 1989 में खेलने वाले वकार ने 13 साल और 55 दिन में ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। इस खिलाड़ी का ये 252वां वनडे मैच था। उन्होंने उस मुकाबले में 10 ओवर गेंदबाजी की थी और 1 मेडन ओवर के साथ 59 रन देकर 1 विकेट लिए थे।

#2 मुथैया मुरलीधरन (263 वनडे) मुथैया मुरलीधरन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 263 वनडे में अपने 400 विकेट पूरे किए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एडिलेड में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। मुरलीधरन ने 400 विकेट पूरे करने के लिए 12 साल और 165 दिन का समय लिया था। उस मैच में उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की थी और 45 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि, उनकी टीम वह मुकाबला 9 रन से हार गई थी।

#3 वसीम अकरम (285 वनडे) तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के एक और पूर्व दिग्गज वसीम अकरम हैं। उन्होंने साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 400 विकेट पूरे किए थे। उन्होंने 285वें वनडे में ये कारनामा किया था। अकरम को यहां तक पहुंचने के लिए 15 साल और 57 दिन लगे। उन्होंने उस मैच में 9 ओवर गेंदबाजी की थी और 1 मेडन ओवर के साथ 40 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 81 रन से जीत मिली।