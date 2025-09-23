टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शुरुआती 20 पारियों के बाद इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए सर्वाधिक छक्के

#1 अभिषेक शर्मा (53 छक्के) अभिषेक ने जुलाई 2024 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने अपनी 20 पारियों में 53 छक्कों की मदद से 700 से अधिक रन बनाए हैं। 25 वर्षीय अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 छक्के पूरे करने के लिए 331 गेंदों का सहारा लिया था। वह सबसे कम गेंदों में 50 छक्के वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे।

#2 युवराज सिंह (38 छक्के) पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी। युवराज ने अपनी शुरुआती 20 पारियों में 38 छक्के लगाए थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 58 मैचों में 28.02 की औसत और 136.38 की स्ट्राइक रेट से 1,177 रन बनाए थे। उन्होंने 74 छक्के लगाए थे।

#3 यशस्वी जायसवाल (36 छक्के) यशस्वी जायसवाल भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने शुरुआती 20 पारियों में 36 छक्के लगाए थे। उन्होंने अब तक 23 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में 36.15 की औसत और 164.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 723 रन बनाए थे। वह 1 शतक और 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 100 रन रहा है, जो उन्होंने नेपाल के खिलाफ एशियाई खेलों में बनाया था।