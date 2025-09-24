टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े स्कोर, एक बार बनाए थे 250 से ज्यादा रन

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीमों के बड़े स्कोर हमेशा रोमांच और चर्चा का विषय रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने इस प्रारूप में कई बार धमाकेदार पारियां खेलकर अपने विरोधियों को चुनौती दी है। टीम की बल्लेबाजी क्षमता, आक्रामक शैली और तेज रन बनाने की रणनीति ने उसे टी-20 में कई यादगार जीत दिलाई हैं। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 259/4 बनाम वेस्टइंडीज, 2023 दक्षिण अफ्रीका टीम ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 259/4 का स्कोर बना दिया था। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 258/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। क्विंटन डिकॉक ने उस मुकाबले में 44 गेंदों का सामना किया था और 100 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से जीत मिली थी।

#2 241/6 बनाम इंग्लैंड, 2009 साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी में 241/6 का स्कोर बना दिया था। ये उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर है। ग्रीम स्मिथ ने 44 गेंदों का सामना किया था और 88 रन बनाए थे। उनके अलावा लूट्स बोस्मान ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 94 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 157/8 का स्कोर ही बना पाई। दक्षिण अफ्रीका को उस मैच में 84 रन से जीत मिली थी।

#3 231/7 बनाम वेस्टइंडीज, 2015 साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 231/7 का स्कोर बनाया था। फाफ डु प्लेसिस ने शानदार 56 गेंदों का सामना करते हुए 119 रन बनाए थे। उनके अलावा डेविड मिलर के बल्ले से 26 गेंदों में 47 रन निकले थे। हालांकि, इसके बावजूद टीम को 4 विकेट से हार मिली थी। क्रिस गेल ने 41 गेंदों में 90 रनों की शानदार पारी खेली थी और मार्लन सैमुअल्स के बल्ले से 60 रन निकले थे।