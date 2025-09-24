अभिषेक शर्मा को भारत की वनडे टीम में मिल सकता है मौका- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में जोरदार प्रदर्शन किया है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सीमित मौकों पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अब ऐसी खबर है कि अभिषेक को भारत की वनडे टीम में भी जगह मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए उनका चयन किया जा सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हो सकता है चयन भारतीय टीम को 19 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अभिषेक के एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के चलते ही उन पर वनडे टीम में भरोसा किया जा सकता है। बता दें कि उन्होंने अब तक भारत की ओर से वनडे में डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में लगभग 100 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,014 रन बनाए हैं।

एशिया कप 2025 एशिया कप 2025 में अभिषेक का प्रदर्शन अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 4 मैचों की 4 पारियों में 43.25 की औसत और 208.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 173 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध अपने पिछले मैच में 39 गेंदों में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनके बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 156 रन बनाए हैं।

करियर ऐसा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर अभिषेक ने अब तक 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 35.40 की औसत और 197.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 708 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतकों के अलावा 3 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन रहा है। अपने टी-20 करियर में उन्होंने 150 मैच खेले हैं, जिसमें 167.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,207 रन बनाए हैं। उन्होंने 7 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं।