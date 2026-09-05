टी-20 अंतरराष्ट्रीय: स्मृति मंधाना ने इन कैलेंडर वर्षों में 500+ रन बनाए
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय पटल में खुद को साबित किया है और कई प्रमुख रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। वह इस साल भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 500 से अधिक रन बना चुकी हैं। वह सर्वाधिक 4 कैलेंडर वर्षों में 500 से अधिक रनों का आंकड़ा छू चुकी हैं। इस बीच उन कैलेंडर वर्षों के बारे में जानते हैं, जिनमें मंधाना ने 500+ रन बनाए हैं।
#1
622 रन, 2018
मंधाना के लिए 2018 अच्छा साल रहा था।
उस साल भारतीय बल्लेबाज ने 23 पारियों में 28.27 की औसत और 130.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 622 रन बनाए थे।
2018 में मंधाना ने 5 अर्धशतक लगाए थे और 83 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।
तब उन्होंने 77 चौके और 18 छक्के भी लगाए थे। वह 2 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुई थी।
#2
594 रन, 2022
साल 2022 भी मंधाना के लिए शानदार बीता था।
तब उन्होंने 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसकी 21 पारियों में उन्होंने 33.00 की औसत और 133.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 594 रन बनाए थे।
उन्होंने 79* रन के सर्वोच्च स्कोर के 5 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 89 चौके और 13 छक्के भी लगाए थे।
2022 में मंधाना के अलावा शफाली वर्मा (544) और हरमनप्रीत कौर (524) ने भी 500+ रन बनाए थे।
#3
763 रन, 2024
रनों के लिहाज से मंधाना का सबसे बेहतर साल 2024 रहा था।
भारतीय उपकप्तान ने तब 23 मैचों की 21 पारियों में 42.38 की औसत और 126.53 की स्ट्राइक रेट के साथ 763 रन बनाए थे।
उन्होंने 8 अर्धशतक भी लगाए थे, जिसमें 77 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।
उस साल हुए टी-20 विश्व कप 2024 में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। उन्होंने 4 पारियों में कुल 75 रन बनाए थे।
#4
579* रन, 2026
2026 में मंधाना ने अपनी शुरुआती 16 पारियों में 38.60 की औसत और 145.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 579 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक भी लगाया है।
एशिया कप 2026 में थाईलैंड महिला टीम के खिलाफ उन्होंने 124 रन की पारी खेली।
इस साल हुए टी-20 विश्व कप में उन्होंने 5 पारियों में 41.00 की औसत और 140.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 205 रन बनाए थे।