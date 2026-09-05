2026 में 500+ रन बना चुकी हैं मंधाना (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: स्मृति मंधाना ने इन कैलेंडर वर्षों में 500+ रन बनाए

लेखन अंकित पसबोला 07:28 pm Sep 05, 202607:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय पटल में खुद को साबित किया है और कई प्रमुख रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। वह इस साल भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 500 से अधिक रन बना चुकी हैं। वह सर्वाधिक 4 कैलेंडर वर्षों में 500 से अधिक रनों का आंकड़ा छू चुकी हैं। इस बीच उन कैलेंडर वर्षों के बारे में जानते हैं, जिनमें मंधाना ने 500+ रन बनाए हैं।