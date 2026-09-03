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एशिया कप 2026: स्मृति मंधाना ने लगाया शतक, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन वाली महिला बल्लेबाज बनी
मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशिया कप 2026: स्मृति मंधाना ने लगाया शतक, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन वाली महिला बल्लेबाज बनी

लेखन अंकित पसबोला
Sep 03, 2026
10:33 pm
क्या है खबर?

दुबई में खेले गए महिलाओं के एशिया कप 2026 के ग्रुप-A के मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ शानदार शतक (124) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक साबित हुआ, जिसकी मदद से भारत ने पहले खेलते हुए 193/5 का स्कोर बनाया। इस बीच वह अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। आइए उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही मंधाना की पारी 

भारत से पारी की शुरुआत करने आई मंधाना और शफाली वर्मा ने 74 रन की साझेदारी की। शफाली 28 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुई।

दूसरे छोर से मंधाना ने सिर्फ 64 गेंदों पर 193.75 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 124 रनों की शानदार पारी खेली।

उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी में 14 चौके और 7 छक्के लगाए।

वह पारी के आखिरी ओवर में रन आउट हुई।

रिकॉर्ड 

मंधाना ने एशिया कप का सर्वोच्च स्कोर बनाया 

क्रिकबज के अनुसार, अब महिला टी-20 एशिया कप में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड मंधाना के नाम पर दर्ज हो गया है।

उन्होंने श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू (119*) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।

इस सूची में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर मिताली (97*) के नाम पर है।

मंधाना ने 173 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 167 पारियों में 30.79 की औसत से 4,681 रन बनाए हैं।

भारतीय उपकप्तान मंधाना अब 100 छक्कों (अभी 95 हैं) के आंकड़े के करीब हैं।

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आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन वाली महिला बल्लेबाज बने मंधाना 

अपनी 124 रनों की इस पारी के साथ मंधाना के नाम अब महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

सभी प्रारूप को मिलाकर उन्होंने कुल 10,880 रन बनाए हैं।

मंधाना अब भारत की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मिताली से आगे निकल गई हैं, जिन्होंने 10,868 रन बनाए थे।

इस सूची में तीसरे सबसे ज्यादा रन सूजी बेटस (10,740) ने बनाए हैं।

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अन्य रिकॉर्ड्स 

मंधाना ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स 

मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ अपनी शतकीय पारी में 7 छक्के लगाए।

यह किसी भारतीय महिला बल्लेबाज द्वारा एक पारी में लगाए गए छक्कों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ हरमनप्रीत कौर (8 छक्के बनाम न्यूजीलैंड, 2018) हैं।

मंधाना अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से अधिक शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी।

यह मंधाना का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 18वां शतक है। वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक वाली बल्लेबाज बनी।

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