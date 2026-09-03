मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशिया कप 2026: स्मृति मंधाना ने लगाया शतक, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन वाली महिला बल्लेबाज बनी

लेखन अंकित पसबोला 10:33 pm Sep 03, 202610:33 pm

क्या है खबर?

दुबई में खेले गए महिलाओं के एशिया कप 2026 के ग्रुप-A के मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ शानदार शतक (124) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक साबित हुआ, जिसकी मदद से भारत ने पहले खेलते हुए 193/5 का स्कोर बनाया। इस बीच वह अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। आइए उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।