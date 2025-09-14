सबसे पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 300, वनडे में 400 और टेस्ट में 500 बनाने वाली टीमें 

हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 300 रन का आंकड़ा पार किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहला ऐसा मौका रहा, जिसमें किसी टीम ने 300 रन बनाने में सफलता हासिल की। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन मैचों के बारे में जानते हैं, जिनमें वनडे में पहली बार 400 रन और टेस्ट में पहली बार 500 रन बनाए गए थे।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय इंग्लैंड (304/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में खेले गए मैच में प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 304/2 का स्कोर बनाया। मेजबान टीम से फिल सॉल्ट ने 60 गेंदों में नाबाद 141 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। उनके अलावा जोस बटलर ने 30 गेंदों में 83 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम सिर्फ 158 रन पर सिमट गई।

जानकारी इंग्लैंड ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड ने इस मैच को 146 रन के बड़े अंतर से जीता। इसके साथ ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय में यह रनों के लिहाज से इंग्लिश टीम की सबसे बड़ी जीत है।

वनडे ऑस्ट्रेलिया (434/4 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2006) वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 400 रन का आंकड़ा छूआ था। जोहान्सबर्ग में 2006 में कंगारू टीम ने रिकी पोंटिंग के शतक (164) की मदद से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 434/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में प्रोटियाज टीम ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए हर्षल गिब्स के शतक (175) की बदौलत लक्ष्य हासिल (438/9) किया था। क्रिकइंफो के अनुसार, प्रोटियाज टीम वनडे में 400+ रन का लक्ष्य हासिल करने वाली एकमात्र टीम है।