टी-20 अंतरराष्ट्रीय, भारत बनाम पाकिस्तान: सबसे ज्यादा मुकाबलों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी और उनके आंकड़े 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होने वाला हर मुकाबला रोमांच और जोश से भरपूर होता है। इन मैचों में कप्तानों की भूमिका बेहद अहम रहती है, क्योंकि उनकी रणनीति और फैसले ही नतीजे को तय करते हैं। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस ऐतिहासिक भिड़ंत में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है। ऐसे में आइए भारत-पाकिस्तान टी-20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (8 मैच) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मुकाबलों में कप्तानी की थी। इस दौरान टीम को 6 मैच में जीत मिली। 1 मैच भारतीय टीम हारी और 1 मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ था। धोनी ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रारूप में साल 2007 में कप्तानी की थी। आखिरी बार वह 2016 में इस टीम के खिलाफ कप्तानी करने मैदान पर उतरे थे।

#2 बाबर आजम (5 मैच) पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम सूची में दूसरे स्थान पर हैं। ये स्टार खिलाड़ी अभी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहा है। बाबर ने भारत के खिलाफ पहली बार साल 2021 में कप्तानी की थी। आखिरी बार वह 2024 टी-20 विश्व कप में कप्तान के तौर पर नजर आए थे। उन्होंने 5 मुकाबलों में कप्तानी की थी। 2 मैच में टीम को जीत मिली और 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा।

#3` रोहित शर्मा और मोहम्मद हफीज (4 मैच) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ी रोहित शर्मा और मोहम्मद हफीज हैं। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 मुकाबलों में कप्तानी की थी। 3 मैच में टीम को जीत मिली और 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। हफीज ने भी 4 मुकाबलों में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की थी। उन्हें 1 मैच में जीत और 3 मुकाबलों में हार मिली थी। ये दोनों खिलाड़ी इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं।