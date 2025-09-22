टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से की गई सबसे बड़ी साझेदारियां 

भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच दिलचस्प मुकाबले होते हैं। जब-जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो पूरा क्रिकेट जगत इस मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक होता है। एशिया कप 2025 में भी दोनों टीमें जब सुपर-4 में आपस में भिड़ी तो भारत से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत से की गई सबसे बड़ी साझेदारियों पर एक नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली और हार्दिक पांड्या (113 रन, 2022) विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जोड़ी शीर्ष पर मौजूद है। दोनों ने टी-20 विश्व कप 2022 में मेलबर्न के मैदान पर 5वें विकेट के लिए 113 रन जोड़ दिए थे। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 159/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। कोहली ने शानदार 82 रन की पारी खेली थी। हार्दिक के बल्ले से उस मुकाबले में 40 रन निकले थे।

#2 अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (105 रन, 2025) एशिया कप 2025 में सुपर-4 मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171/5 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारत से गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़े। वहीं, तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन की पारी खेली।