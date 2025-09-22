टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पारियों के लिहाज से सबसे तेज 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में छाप छोड़ी है। उन्होंने एशिया कप 2025 में भी एक से बढ़कर एक तेज पारियां खेली हैं। सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने तेज अर्धशतक लगाया और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 50 छक्के पूरे किए। इस बीच पारियों के लिहाज से सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (20 पारी) अभिषेक ने पाकिस्तान के विरुद्ध सुपर-4 मुकाबले में 39 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्के की मदद से 74 रन बनाए। उन्होंने अपनी 20 पारियों में ही 50 छक्के पूरे किए। अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 छक्के पूरे करने के लिए 331 गेंदों का सहारा लिया। वह सबसे कम गेंदों में 50 छक्के वाले भारतीय बल्लेबाज बने। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव ने 510 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे।

#2 एविन लुईस (20 पारी) अभिषेक ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने भी 20 पारियों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। गेंदों की बात करें तो लुईस ने 336 गेंदों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,700 से अधिक रन और 130 से अधिक छक्के अपने नाम किए हैं।

#3 हजरतुल्लाह जजई (22 पारी) अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रहे हजरतुल्लाह जजई भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने 22 पारियों में अपने 50 छक्के पूरे किए थे। अब तक के करियर में उन्होंने 45 मैच खेले हैं, जिसमें 27.61 की औसत और 132.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,160 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 162* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। उन्होंने 66 छक्के लगाए हैं।