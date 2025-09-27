कब-कब बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़े भारत-पाकिस्तान? जानिए ऐतिहासिक परिणाम

भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुकाबले हमेशा रोमांच और जुनून से भरे रहते हैं, खासकर बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में। एक बार फिर एशिया कप 2025 के फाइनल में दोनों टीमें आमने-सामने हैं। दोनों के बीच खेले गए आखिरी 5 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले खेले गए बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में जब भी ये दोनों भिड़े, तब क्या परिणाम रहा और कौन बाजी मार सका।

#1 विश्व चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट फाइनल (1985) साल 1985 में विश्व चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट खेला गया था। टूर्नामेंट में 7 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत ने 4 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। पाकिस्तान 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे थे। मेलबर्न में इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 176/9 का स्कोर ही बना पाई थी। कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 3-3 विकेट लिए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 ऑस्ट्रल-एशिया कप फाइनल (1986) साल 1986 में ऑस्ट्रल-एशिया कप खेला गया था। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भी हिस्सा लिया था। भारतीय टीम ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। पाकिस्तान भी अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में जावेद मियांदाद (116) के आखिरी गेंद पर लगाए गए छक्के ने पाकिस्तान को 1 विकेट से जीत दिला दी थी।

#3 ऑस्ट्रल-एशिया कप फाइनल (1994) साल 1994 में भी ऑस्ट्रल-एशिया कप खेला गया था। इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने हिस्सा लिया था। हालांकि, फाइनल एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 250/6 का स्कोर बनाया था। जवागल श्रीनाथ और राजेश चौहान ने 3-3 विकेट लिए थे। जवाब में भारतीय टीम 211 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उसे 39 रनों से हार मिली। विनोद कांबली ने 56 रनों की पारी खेली थी।

#4 टी-20 विश्व कप फाइनल (2007) साल 2007 में पहली बार टी-20 विश्व कप खेला गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी। गौतम गंभीर के 75 रनों की बदौलत भारतीय टीम 157/5 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। रोहित शर्मा के बल्ले से 16 गेंदों में 30 रन निकले थे। जवाब में पाकिस्तान 152 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारत के लिए आरपी सिंह और इरफान पठान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए थे।