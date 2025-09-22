टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत-पाकिस्तान मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज 

#1 मोहम्मद हफीज (23 गेंद, अहमदाबाद, 2012) भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच में सबसे तेज अर्धशतक मोहम्मद हफीज ने लगाया था। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अहमदाबाद में हुए मैच में सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 26 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके इस अर्धशतक के बावजूद पाकिस्तान को मैच में हार का सामना करना पड़ा था।

#2 अभिषेक शर्मा (24 गेंद, दुबई, 2025) दुबई में हुए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171/5 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारत से अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक लगाया। शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़ते हुए जीत दिलाई।

#3 युवराज सिंह (29 गेंद, अहमदाबाद, 2012) युवराज सिंह ने अहमदाबाद में खेले गए टी-20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 36 गेंदों में 4 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 72 रन की पारी खेली। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 181/7 का स्कोर ही बना सकी थी।